美国公司拟将制造业从越南移返中国

（早报讯）冠病疫情暴发使此前将制造业从中国转至越南的美国公司考虑重回中国的问题。

据美国新闻网站“石英财经网”（Quartz）报道，由于疫情形势严峻，越南政府关闭了工厂，在遵守严格规定的条件下才允许恢复制造业。根据规定，工人应在位于企业地区的宿舍中隔离。

报道说，国际公司因越南实施的封锁遭受了重大损失。因越南交货延期，阿迪达斯公司今年损失了6亿美元（约8亿新元），而胡克家具公司经理预计，销售额将下降30%。

在这一背景下，一系列公司表示，有意尽快将生产力转移回到中国。其中，防护服制造商雷克兰公司雇佣专业经理，他们的任务是“在几周内将制造业从越南转移至中国”。

此前，很多美国公司将制造业从中国转移至越南和其他国家，以避免美国政府在所谓的“贸易战”期间对中国制造的商品征收更高的关税。

第17届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛16日在广州开幕。中国美国商会主席葛国瑞在论坛上称，毫无疑问，在华美国企业将继续深耕中国市场。

葛国瑞指出，中国美国商会会员企业对中国市场的重视和信心，在该商会每年发布的《中国商务环境调查报告》中得到体现：过去五年，约60%的会员企业持续表示，中国是它们全球前三大投资目的地；过去五年，表示没有考虑将生产或采购转移到中国以外的国家和地区的会员企业比例始终保持在80%左右。

此前，葛国瑞曾指出，尽管受到疫情等影响，美中经贸关系依然紧密。据美国商务部统计，2020年双边货物贸易总额达到5600亿美元。