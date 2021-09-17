菅义伟：在自民党总裁选举中支持河野太郎

（早报讯）日本首相菅义伟周五（17日）表示，他将在自民党总裁选举中支持行政改革担当相河野太郎。

菅义伟谈及理由时表示，“持续（推进）冠病对策，极其重要。”

报道称，河野现在是负责疫苗相关工作的内阁成员，对于河野的工作，菅义伟说，“是河野制作了在10至11月完成对有意愿者完成疫苗接种的计划，国难中，他（的工作）取得了巨大成果。”

9月17日，自民党总裁选举管理委员会发布公告，行政改革担当相河野太郎、前外务相岸田文雄、前总务相高市早苗和现任自民党代理干事长野田圣子四人报名参加自民党总裁选举，选举定于9月29日举行。

据日本NHK电视台报道，自民党内七大派阀中，只有岸田派统一支持岸田文雄。虽然第一大派阀细田派领袖、日本前首相安倍晋三公开表示支持高市早苗，石破派领袖、日本前防卫相石破茂公开支持河野太郎，但各派阀内部意见难以统一。党内第二大派阀麻生派则分裂成支持本派阀的河野太郎和支持岸田文雄的两大阵营。此外，竹下派、二阶派等派阀内部也未能达成统一意见。

最新舆论调查显示，针对“谁最适合出任下一任自民党总裁”这一问题，河野太郎所获支持率最高，为27%。岸田文雄和高市早苗分获14%和7%，与河野太郎差距明显。

《日本经济新闻》报道称，凭借较高舆论支持，河野太郎力争在第一轮投票中直接胜出。由于目前党内主要派阀意见无法统一，难以预测国会议员票的走向，河野太郎将重点争取党员、党友票。在党内人气较高的日本环境相小泉进次郎、前防卫相石破茂均表示支持河野太郎，因此河野太郎有望获得更多党员、党友投票。