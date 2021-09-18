研究：老挝蝙蝠携带的病毒最接近冠病原始毒株

（早报讯）研究人员发现，栖息在老挝北部石灰岩洞穴里的蝙蝠携带的冠状病毒，与严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）具有共同的关键特征。

彭博社报道，这一发现让科学家对2019冠状病毒疾病（Covid-19）的起因再靠近一步。

法国巴斯德研究所和老挝大学的研究人员在数百只马蹄蝠中寻找与导致冠病相似的冠状病毒，并发现了三个紧密匹配的受体结合域。

这项论文报告周五（17日）刊登在《自然》期刊。研究人员在报告中指出，自然界中存在着与SARS-CoV-2密切相关的病毒，这些病毒来自某些蝙蝠种类包括几种中华菊头蝠（Rhinolophus）。中华菊头蝠又称马蹄蝠（horseshoe bat）。

这项研究为冠病大流行始于蝙蝠传播病毒的假设提供了支持。

9月14日发布的另一项研究显示，在中国南部和东南亚一些中华菊头蝠的密集栖息地，每天可能发生大约1000起此类感染病例。

巴斯德研究所病原体发现负责人兼论文合著者埃洛伊特（Marc Eloit）说，在老挝发现的三种病毒——BANAL-52、BANAL-103和BANAL-236，是“迄今为止最接近SARS-CoV-2的祖先病毒。”

埃洛伊特说：“这些病毒可能促成了SARS-CoV-2的起源，并可能在本质上构成未来直接传播给人类的风险。”