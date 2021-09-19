美国全平民“太空旅行团”安全返回地球

（早报讯）美国太空探索技术公司的“全平民”太空“旅行团”在绕行地球飞行约三天后，周六（9月18日）成功返回地球。

据太空探索技术公司官网消息，“龙”飞船载着四名太空游客离开距地面约575千米的绕地轨道，重新进入地球大气层。美国东部时间18日19时06分（新加坡时间19日7时06分），“龙”飞船安全降落在美国佛罗里达州海岸附近。

“龙”飞船降落后，太空探索技术公司团队迅速将四名游客带回到回收船上。之后，公司将把“龙”飞船运回到佛罗里达州卡纳维拉尔角检测和整修，以备未来载人航天任务使用。

这一太空游项目名为“灵感4号”，四名游客分别为：美国支付服务商“Shift4支付”创始人兼首席执行官艾萨克曼、数据工程师塞姆布罗斯基、地球科学家普罗克托和圣祖德儿童研究医院医师助理阿西诺。艾萨克曼为另外三名游客的相关支出买单，并希望借此为圣祖德儿童研究医院筹集资金。

太空探索技术公司太空运行负责人克里斯·扬表示，“灵感4号”项目向世界表明，太空属于大家，每个人都可以对世界带来非凡的影响。

目前，太空探索技术公司正在与英国维珍银河公司及美国蓝色起源公司就商业太空旅行展开竞争，后两家企业的飞船先后在今年7月把多名乘客短暂送入太空。