首相：马国政府同意将为4高风险群体施打第三剂加强针

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里宣布，政府同意为四个高风险感染群体施打第三剂冠病疫苗加强针。

他今日（9月19日）发文告说，四个高风险感染群体如前线医护人员、免疫力较低的病患、患有合并症的乐龄人士、长期在护理中心工作或居住的人士，都会优先接种第三剂疫苗。

不过他强调，这只有在马国成年人口达到80%疫苗接种率后，政府才会为特定群体接种第三剂疫苗。

“在接种第二剂疫苗一段时间后，免疫力或许会降低，因此接种第三剂疫苗可让高风险感染群体提高免疫力，为此，医学和卫生专家正制定实施接种第三剂疫苗的指南。”

他说，卫生部长凯利将在近期内宣布第三剂疫苗接种的详情。

依斯迈也宣布，政府拨款4亿7160万令吉推行冠病关怀配套(PPC)，以分发4种类型的防疫物资给低收入家庭，减低他们在应对防疫新常态下的开销和负担。

他指出，这项冠病关怀配套所分发的防疫物资，将率先分配给已成家的人民关怀援助金(BPR)群体，他们是已婚及育有或没有孩子的B40家庭，或育有孩子的单亲妈妈或爸爸。

他说，预计至少360万低收入户家庭受惠，可惠及840万名人民关怀援助金受惠者。他希望透过这项计划能提升防疫意识。

冠病关怀配套发放的物资包括可循环使用口罩（每户家庭4片）、冠病自检快速抗原检测试剂盒(RTK Antigen)（每户家庭4个）、一个血氧仪及一个温度计。