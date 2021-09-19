马国新增1万4954起冠病确诊 连续5天下降

（早报讯）马来西亚今日（9月19日）新增1万4954起冠病确诊病例，连续5天呈下降趋势。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文指出，截至中午12时，累计冠病确诊病例达到209万7830起。

他说，今日共有7个州属的单日新增病例破千，其中砂拉越持续成为全国增加最多病例的州属，新增2707起病例。全国增加第二多病例的州属是雪兰莪，增2028起病例，接下来是柔佛（1948起）、吉兰丹（1420起）、沙巴（1356起）、槟城（1259起）、霹雳（1222起）、吉打（809起）、彭亨（705起）、登嘉楼（671起）、吉隆坡（383起）、马六甲（207起）、森美兰（144起）、玻璃市（76起）和布城（19起），而纳闽无新增病例。

此外，根据卫生部COVIDNOW网站数据，截至昨晚11时59分，马国通报324起（含积压病例）死亡病例，7天平均日增109起。

在上述通报的死例中，送院前死亡（BID）病例报70起。

数据显示，雪兰莪通报146起死例，居全国之首，接着是柔佛54起、槟州25起、吉打24起、霹雳15起、沙巴13起、吉兰丹12起、砂拉越11起、吉隆坡和马六甲各7起，以及森美兰和彭亨各5起。迄今累积2万3067起死例；BID则累计4397起。