菲律宾拳击手正式宣布为总统候选人

（早报讯）菲律宾拳击手和参议员帕奎奥正式宣布参加明年的总统选举，为现任总统杜特尔特的继任计划带来潜在障碍。

彭博社报道，菲律宾执政人民民主-拉班党旗下的一个派系周日（19日）在一场视频直播的全国大会上提名了帕奎奥。

本月早些时候，由菲律宾能源部长库西领导的人民民主党-拉班党的另一个阵营提名参议员邦戈为其选举人选，杜特尔特则为其竞选伙伴。

帕奎奥在活动中说：“我是一个战士，永远也是一个战士，在擂台内外。”“在我的一生中，我没有从任何斗争中退缩过。如果是上帝的旨意，没有什么是不可能的。”

分析认为，帕奎奥参选将对杜特尔特支持的候选人造成直接威胁。两人皆来自菲律宾南部岛屿，而他们之间的斗争可能会分裂选票，为反对派人物敞开大门。有民调显示，帕奎奥在15位总统候选人中排名第五。

据报道，帕奎奥是拳击界举世闻名的运动员。根据福布斯的数据，他是2019年世界上收入最高的运动员之一。在上个月的最新一场比赛中，这位42岁选手输给了古巴拳手乌加斯。

这位菲律宾拳击手自2016年以来一直是菲律宾一名参议员，也曾担任过国会议员。他曾经是杜特尔特的忠实盟友，为他致命毒品战争和死刑的推动辩护。但最近，在执政党出现分裂的情况下，帕奎奥批评政府涉嫌腐败和其南中国海立场。

帕奎奥说：“我们需要进步，我们需要战胜贫困，我们需要政府以诚信、同情和透明的方式为我们的人民服务。我们已经厌倦了变革的承诺。”