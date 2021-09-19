新加坡财团拟建金马仑户外滑雪场 环保组织斥荒谬

文 /
邓开平

发布 / 2021年9月19日 7:14 PM

沈氏休闲集团有意在金马仑高原打造本区域首个户外滑雪场主题公园的构想图。（互联网）
沈氏休闲集团有意在金马仑高原打造本区域首个户外滑雪场主题公园的构想图。（互联网）

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（早报讯）新加坡上市公司拟斥资1亿令吉在马来西亚彭亨州金马仑高原打造占地60英亩的户外滑雪公园。惟当地人士及非政府组织强烈反对该计划，担忧破坏环境，加剧土崩事故。

据网媒当今大马报道，新加坡上市公司沈氏休闲集团（Sim Leisure Group）8月初表明，有意打造“金马仑冒险乐园”（ESCAPE Cameron Highlands），也是本区域首个户外滑雪场主题公园。

然而，环保分子及当地人担忧，这项发展计划会过度开发及砍伐环境敏感地带，加剧金马仑土崩问题。

《东南亚环球报》引述马来西亚环境之友主席美娜拉曼（Meenakshi Raman），批评在金马仑建滑雪公园的计划荒谬。“他们（指沈氏休闲集团）肯定是住在幻想之岛，才会构想出这样的计划。而这个国家的问题就是，什么事情都可以发生。这是非常敏感的地带，我会说这是疯狂的计划。”

她提醒，金马仑高原已经是过度开发，属于土崩高风险地带，平均每年有两次重大土崩事件。“金马仑高原并未幸免（于土崩或洪灾），因此这些无正当理由的旅游业计划，都不应获得批准。我们应着重于巩固生态系统的抵御能力，尤其是高原地区，因为这些地区对气候变化更为敏感。”

据报道，沈氏休闲集团除了计划要打造户外滑雪场，这个主题公园还打算取材欧洲历史遗产的设计，分为五个欧洲风格的村庄——伊比利亚、不列颠岛、巴尔干、北欧和阿尔卑斯山，仿造异国文化的传统游戏为特色。

马来西亚自然协会（MNS）彭亨主席诺惹汉（Noor Jehan Abu Bakar）则认为，这样的主题公园与现有的金马仑高原景点不相衬。“金马仑高原向来主打的是自然环境及丘陵高原，是远离尘嚣之地。这个主题公园和金马仑高原一直以来的面貌无法调和。”

诺惹汉也表示，金马仑高原现有的基础建设，例如主要道路窄小，并没有准备好负荷主题公园带来的大批人潮。

“（目前）你需要花上两小时，才能去到5公里之外的地方。如果你有了另一个主题公园，你是要建更宽的道路？还是你要开辟新路？”

沈氏休闲集团执行长沈芝庆（Sim Choo Kheng）表明，该集团选择地点时已作详尽考虑，而且这是块私人地，目前是由地产公司Hektar Muda有限公司持有。

他称，这个主题公园计划与槟城的“冒险槟城”（ESCAPE Penang）主题公园类似，将“贫瘠的国有土地”变成“3000多棵树环绕的迷你绿肺中的冒险乐园”。

“我们将把废弃的土地，打造成家庭共享自然的地方。我们会大规模植树和保护现有环境，以增加该地区的绿色足迹，”

他也补充，此发展项目，也会为当地人提供更多就业机会。

无论如何，这项主题公园发展计划仍在环境影响评估阶段（EIA），据报道尚未获得批准开工。

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