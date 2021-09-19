新加坡财团拟建金马仑户外滑雪场 环保组织斥荒谬

（早报讯）新加坡上市公司拟斥资1亿令吉在马来西亚彭亨州金马仑高原打造占地60英亩的户外滑雪公园。惟当地人士及非政府组织强烈反对该计划，担忧破坏环境，加剧土崩事故。

据网媒当今大马报道，新加坡上市公司沈氏休闲集团（Sim Leisure Group）8月初表明，有意打造“金马仑冒险乐园”（ESCAPE Cameron Highlands），也是本区域首个户外滑雪场主题公园。

然而，环保分子及当地人担忧，这项发展计划会过度开发及砍伐环境敏感地带，加剧金马仑土崩问题。

《东南亚环球报》引述马来西亚环境之友主席美娜拉曼（Meenakshi Raman），批评在金马仑建滑雪公园的计划荒谬。“他们（指沈氏休闲集团）肯定是住在幻想之岛，才会构想出这样的计划。而这个国家的问题就是，什么事情都可以发生。这是非常敏感的地带，我会说这是疯狂的计划。”

她提醒，金马仑高原已经是过度开发，属于土崩高风险地带，平均每年有两次重大土崩事件。“金马仑高原并未幸免（于土崩或洪灾），因此这些无正当理由的旅游业计划，都不应获得批准。我们应着重于巩固生态系统的抵御能力，尤其是高原地区，因为这些地区对气候变化更为敏感。”

据报道，沈氏休闲集团除了计划要打造户外滑雪场，这个主题公园还打算取材欧洲历史遗产的设计，分为五个欧洲风格的村庄——伊比利亚、不列颠岛、巴尔干、北欧和阿尔卑斯山，仿造异国文化的传统游戏为特色。

马来西亚自然协会（MNS）彭亨主席诺惹汉（Noor Jehan Abu Bakar）则认为，这样的主题公园与现有的金马仑高原景点不相衬。“金马仑高原向来主打的是自然环境及丘陵高原，是远离尘嚣之地。这个主题公园和金马仑高原一直以来的面貌无法调和。”

诺惹汉也表示，金马仑高原现有的基础建设，例如主要道路窄小，并没有准备好负荷主题公园带来的大批人潮。

“（目前）你需要花上两小时，才能去到5公里之外的地方。如果你有了另一个主题公园，你是要建更宽的道路？还是你要开辟新路？”

沈氏休闲集团执行长沈芝庆（Sim Choo Kheng）表明，该集团选择地点时已作详尽考虑，而且这是块私人地，目前是由地产公司Hektar Muda有限公司持有。

他称，这个主题公园计划与槟城的“冒险槟城”（ESCAPE Penang）主题公园类似，将“贫瘠的国有土地”变成“3000多棵树环绕的迷你绿肺中的冒险乐园”。

“我们将把废弃的土地，打造成家庭共享自然的地方。我们会大规模植树和保护现有环境，以增加该地区的绿色足迹，”

他也补充，此发展项目，也会为当地人提供更多就业机会。

无论如何，这项主题公园发展计划仍在环境影响评估阶段（EIA），据报道尚未获得批准开工。