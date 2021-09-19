拜登政府购买5亿剂辉瑞冠病疫苗用于全球捐赠

文 /
林煇智

发布 / 2021年9月19日 8:11 PM

美国总统拜登望在下周的联合国大会会议期间说服其他国家搁置国内需求，转而专心向依赖疫苗捐赠的贫穷国家提供疫苗。（法新社）
美国总统拜登望在下周的联合国大会会议期间说服其他国家搁置国内需求，转而专心向依赖疫苗捐赠的贫穷国家提供疫苗。（法新社）

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（早报讯）据知情人士透露，拜登政府与辉瑞协商再购买5亿剂冠病疫苗用于全球捐赠，加大对较为贫困国家的帮扶承诺。这将使美国计划捐赠的疫苗数达到11.5亿剂。

彭博社报道，美国政府与辉瑞谈判的消息出台之际，白宫宣布拜登将在下周的联合国大会会议期间，举办全球大流行峰会，并利用这次峰会来说服其他国家搁置国内需求，转而专心向依赖疫苗捐赠的贫穷国家提供疫苗。

拜登的冠病应对协调员齐恩茨拒绝提供谈判的具体细节，只表示如何帮助最需要帮助的国家，将是联合国会议上的“一个重要话题”。

白宫官员表示，拜登希望向其他国家传达的信息是，美国不能也不应该单独行动，所有国家都应该兑现现有承诺。

与此同时，拜登因计划向已完全接种疫苗的美国人提供加强剂而受到抨击，因为许多贫穷国家的公民甚至还没有接种第一剂疫苗。

周五，美国食品和药物管理局的一个科学咨询委员会建议，只有年龄在65岁以上，或有严重感染风险的人群，才需要在接种第二剂辉瑞疫苗的至少六个月后注射加强剂。

拜登计划在周三召开的峰会，将是为解决冠状病毒危机所举行的最大规模国家元首会议，白宫官员表示，拜登将为致力于结束新冠大流行的人和团体“提供一个更大的平台”，制药商、慈善家和非政府组织都将被邀请参加峰会。

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