拜登政府购买5亿剂辉瑞冠病疫苗用于全球捐赠

（早报讯）据知情人士透露，拜登政府与辉瑞协商再购买5亿剂冠病疫苗用于全球捐赠，加大对较为贫困国家的帮扶承诺。这将使美国计划捐赠的疫苗数达到11.5亿剂。

彭博社报道，美国政府与辉瑞谈判的消息出台之际，白宫宣布拜登将在下周的联合国大会会议期间，举办全球大流行峰会，并利用这次峰会来说服其他国家搁置国内需求，转而专心向依赖疫苗捐赠的贫穷国家提供疫苗。

拜登的冠病应对协调员齐恩茨拒绝提供谈判的具体细节，只表示如何帮助最需要帮助的国家，将是联合国会议上的“一个重要话题”。

白宫官员表示，拜登希望向其他国家传达的信息是，美国不能也不应该单独行动，所有国家都应该兑现现有承诺。

与此同时，拜登因计划向已完全接种疫苗的美国人提供加强剂而受到抨击，因为许多贫穷国家的公民甚至还没有接种第一剂疫苗。

周五，美国食品和药物管理局的一个科学咨询委员会建议，只有年龄在65岁以上，或有严重感染风险的人群，才需要在接种第二剂辉瑞疫苗的至少六个月后注射加强剂。

拜登计划在周三召开的峰会，将是为解决冠状病毒危机所举行的最大规模国家元首会议，白宫官员表示，拜登将为致力于结束新冠大流行的人和团体“提供一个更大的平台”，制药商、慈善家和非政府组织都将被邀请参加峰会。