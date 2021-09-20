俄议会选举：执政党保持领先但得票率显著减少

（早报讯）初步计票结果显示，俄罗斯执政党统一俄罗斯党在国家杜马（议会下院）选举中保持领先，但所夺得的席位比上届显著减少。

路透社报道，俄罗斯国家杜马选举于9月17日至19日举行。

俄罗斯中央选举委员会星期天（19日）表示，根据已完成统计的33%选票，支持总统普京的统一俄罗斯党的得票率为45%；共产党以约22%的得票率位居第二，自由民主党（LDPR）以8.5%排在第三。

统一俄罗斯党在2016年的选举中赢得了超过54%的选票。

彭博社指，民调显示，尽管普京个人仍拥有广泛的支持，但统一俄罗斯党2021年早些时候的支持率是近十年来最低的，因为选民对生活水平停滞不前和其他不受欢迎的政策感到愤怒。

统一俄罗斯党、俄罗斯联邦共产党、俄罗斯自由民主党、公正俄罗斯-爱国者-为了真理党等14个政党参与本届俄罗斯国家杜马选举。此次选举期间，除国家杜马选举外，俄选民还将投票选出9个联邦主体行政长官和39个地区的地方议员。

国家杜马是俄罗斯常设立法机构，由450名代表组成，主要负责起草和制定国家法律，审议总统对政府总理的任命和决定对总统的信任问题等。此次选举实行混合选举制，即在总共450个议席中，一半议席按照政党比例代表制选举产生；另外一半议席则在单席位选区中选举产生，即在全国设立225个选区，每个选区选举产生一名议员。各政党进入国家杜马的得票率门槛为5%。