维州社区病例再创新高 悉尼疫情热点放宽限制

（早报讯）澳大利亚维多利亚州的新增冠病确诊病例周一（20日）录得今年来的最大增幅，悉尼所在的新南威尔士州却录得近三个星期来的最低单日增幅，当局已放宽部分管制措施。

路透社报道，维州周一新增567起社区病例和1起死亡病例，其中大部分病例是出现在墨尔本；星期天通报的新增病例为507起。维州过去五天平均每天新增病例超过500起。

另一方面，新州州长贝雷吉克利安说，过去24小时新增935起确诊病例和四起死亡病例。周一的确诊病例数是8月27日以来的最低增幅，星期天的新增病例达到1083起。

贝雷吉克利安说：“我们现在比几个星期前更为乐观……但是我不希望大家放松警戒。”她说，未来一段日子死亡病例可能会增加。

新州因冠病疫苗接种速度加快，悉尼西部疫情最严重的12个郊区周一起放宽限制措施。户外运动的时间限制解除，已完成接种的人可在户外聚会，人数以五人为限。

新州当局计划在11月2日前实现80%人口完成冠病疫苗接种的目标。著名的墨尔本杯赛马节将在11月2日开幕。

维州当局预计也将在10月26日解封。只要当地成年人的冠病疫苗接种率达到70%，严格封锁就会解除。

自暴发德尔塔变种病毒疫情后，澳洲2500万人口中有将近一半处于封锁状态，迫使维州和新州放弃清零目标，转而通过快速接种疫苗以便能够尽快解除封锁。