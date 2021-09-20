达信参加迪拜谈话节目 声援泰国亲民主示威者

（早报讯）自我流亡海外十余年的泰国前首相达信现在是迪拜一个线上谈话性节目的嘉宾，虽然远在3000公里外，他仍不忘在节目中声援泰国国内的亲民主示威者。

彭博社报道，达信自2006年出席联合国大会时因军方发动政变被推翻后就一直流亡海外，后来曼谷法院在达信缺席聆讯的情况下裁定他贪污罪名成立并处以监禁刑罚，但达信至今依然深得泰国贫苦大众和农民的爱戴。

在过去几个月，达信在每个月的第二个星期二会参加迪拜一个名为《关心谈话》（Care Talk）的现场直播节目。这个节目在语音社交平台Clubhouse、面簿、YouTube吸引的观众总数超过10万。

《关心谈话》谈论的话题广泛，达信在节目中不时会批评泰国政府、自诩在全球交游广阔，还会回答观众的提问。这个节目很快就赢得泰国年轻人的喜爱，虽然他们大部分对达信曾担任泰国首相五年应该没有什么记忆。

定期观看《关心谈话》的26岁泰国说唱歌手特帕里说：“我小时候就非常崇拜他，很喜欢听他说话。”

特帕里说：“这个国家很多时候表里不一。绝大多数的泰国人都知道真相是什么。”

最近特帕里还写了一首歌名就叫《达信》的歌，这首歌在YouTube大受欢迎。

在刚过去的星期天是2006年泰国军方发动政变推翻达信政权的周年纪念日。当天，数以千计的泰国示威者在前红衫军领袖的带领下，在曼谷街头示威，以示纪念2006年9月19日的那场政变。