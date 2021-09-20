朝鲜贬低韩国自研潜射导弹刚起步

（早报讯）朝鲜周一（20日）贬低韩国试射自主研制的潜射弹道导弹（SLBM），并向韩国军队开发武器发出警告。

韩联社报道，朝鲜国防科学院院长张昌河当天在朝中社发文称，韩国公开的自研潜射弹道导弹尚处于起步阶段，无法在战争中成为有效的军事攻击手段，不具备战略价值，还未达到威慑的阶段。

文章称，这与水下发射武器相去甚远，根本不是潜射弹道导弹，只是一枚射程不足500公里的战术弹道导弹。仅从在发射器上装上了折叠翼这点就可以看出处于初级阶段，包括水下发射的核心技术尚未掌握。朝鲜也经历了这一研发过程，拥有潜射导弹的国家大都实现了旋转喷嘴的推力矢量控制。

张昌河还在文章中警告韩国专注研发作战潜艇，称这预示着半岛军事紧张升级，让我们（朝方）看清现实，更明确地意识到我们该做什么。

分析人士认为，这是对韩国先于朝鲜成为全球第七个成功试射潜射弹道导弹的国家感到不满。

朝鲜2015年进行“北极星-1”型、“北极星-3”型潜射导弹水下试射后，在去年10月的阅兵式上首次公开了“北极星-4s”型潜射导弹，今年1月阅兵式上公开“北极星-5s”型等新型潜射导弹，但尚未在潜艇上完成水下发射。

9月15日，韩国总统府和国防部公布潜射弹道导弹成功试射的消息，称军方将经试验评估后按计划部署，包括首艘国产3000吨级潜艇“岛山安昌浩”号在内的共9艘中型潜艇有望搭载该潜射弹道导弹。