出现史无前例非法移民潮 特朗普：美国正迅速成为“粪坑”

（早报讯）美国南部边境出现“史无前例”非法移民潮，成千上万名来自海地的非法移民涉水穿过美国与墨西哥边境河流，涌入美国，非法移民人数创20年新高。美国前总统特朗普以“粪坑”（cesspool）一词，形容如今面对非法越境人潮的美国。

美媒报道，数千名海地人上周六（9月18日）突然“戏剧性地”迅速涉水过河来到美国，并“驻扎”在得克萨斯州德尔里奥（Del Rio）一座大桥下，有的甚至还搭起了临时营地。

美国前总统特朗普周日（19日）在个人网站上对此事发表了一份声明。声明中称，“美国历史上人数最多的‘数百万’非法入境者正涌入美国，他们完全不受约束和限制，可以随心所欲地做事，想去哪儿就去哪儿。”

他接着说，“我们的国家正在迅速成为人类的粪坑。”特朗普说，“杀人犯、毒贩等各种各样的罪犯是这一大规模移民的主要组成部分。”

《纽约邮报》报道，自上周以来，有超过1万4000海地非法越境者在得州德尔里奥的一座桥下建起临时营地，导致美国政府关闭了一个入境点，并部署更多边境巡逻人员。

美国国土安全部18日也发声明称，将在20日早晨以前向当地增派400名执法人员，协助维持秩序，并将在三天之内安排更多航班，加紧把非法移民遣送回海地等国。

美国边境巡逻队负责人奥尔蒂斯周一（20日）在德尔里奥市举行的新闻发布会上表示，过去两天，美方已将3300名得州边境附近的非法越境者转移。在当地时间19日起飞的三架载满载越境者的飞机，也会全部飞往海地。

许多非法进入美国的海地人称，受到海地地震、冠病疫情和当地政局动荡等影响，他们只能背井离乡谋生。报道称，他们在来到北美之前曾去过巴西、智利等南美国家，但在当地无法获得体面的工作与合法身份，并还曾受到种族歧视。

美国国土安全部长马约卡斯表示，拜登政府在美国南部边境面临“严重挑战”。他说，美国遭遇了“前所未有”的非法越境移民数量。