凯利：马来西亚明早8时启动入境居家隔离线上申请

（早报讯）马来西亚卫生部长凯利宣布，卫生部全国危机准备及应对中心（CPRC）创建了居家隔离申请（HQA）网站，明日（9月21日）早上8时就会开放申请。

星洲网报道，凯利今日（9月20月）发文告说，这个网站的网址是https://ecovid19.moh.gov.my/outbreak-portal-hqa，入境者必须在抵马前的7天至10天内，提出申请。

“随着首相在8月8日宣布完成疫苗接种的入境者可以在家中或住所接受强制隔离后，申请即急剧增加。作为改善措施，卫生部全国危机准备及应对中心（CPRC）开发了一个系统，强化居家隔离申请程序，名为居家隔离申请网站。”

他指出，有了这个网站后，他们可以做更好的管理，以改善和强化居家隔离申请程序。“因此，将于9月28日抵达马来西亚的入境者可以通过HQA网站，申请在家里或住所隔离。”

作为马来西亚安全重开（#ReopeningSafely）策略的一部分，凯利今日到访吉隆坡国际机场，以改善入境游客的流程，同时宣布简化的居家隔离申请程序。

他在推特发文说，当前使用的电子邮件Jurassic程序已经导致6000份申请被积压，这将被一个新的程序取代。“你（申请者）将在提交完整申请后的3天内，收到答复。”

“这将允许更多马来西亚人和返国的外籍人士在自己的家中进行隔离，无需花钱到酒店隔离。这是#安全重开的一部分。”

“只有进行风险评估后，卫生部才会基于健康问题或紧急情况下允许在家中或住所进行居家隔离，并通过电子邮件hso@moh.gov.my申请。”