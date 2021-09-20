新加坡财团拟在金马仑建主题公园？ 彭政府：没接到建议书

（早报讯）新加坡上市公司有意打造“金马仑冒险乐园”的消息在金马仑引起回响，而掌管彭亨州旅游、环境和小园主委员会的州行政议员莫哈末沙卡重申，州政府各个部门至今仍未接获金马仑兴建主题公园的建议书。

他强调，州政府不曾阻止任何一方提呈地方发展的建议或申请，但目前情况是州政府不曾接获任何相关的建议书。

莫哈末沙卡今日（9月20日）接受《星洲日报》记者电访，询及有关新加坡财团拟斥资在金马仑打造户外滑雪公园课题时，作出回应。

据网媒当今大马前天报道，新加坡上市公司沈氏休闲集团（Sim Leisure Group）8月初表明，有意打造“金马仑冒险乐园”（Escape Cameron Highlands），也是本区域首个户外滑雪主题公园。

另外，金马仑丹那拉打区州议员张玉刚指出，有关新加坡沈氏休闲集团有意在金马仑打造“金马仑冒险乐园”户外滑雪场主题公园一事，到目前为止彭亨州政府仍未就他8月9日发出的咨询函作出任何回应。

他说，今年8月2日，旅游、艺术及文化部长南茜苏克利曾宣布沈氏休闲集团有意打造上述主题公园，他过后于8月9日致函环境部长、旅游部长、掌管彭亨州旅游、环境和小园主事务的州行政议员等人，要求更详细的解释，包括提供有关计划的环境评估报告等细节，但有关要求石沉大海，没有回应。

他接受星洲日报访问时表示，据他了解，这项位于金马仑哈布（Habu）大约60英亩面积开发主题公园的地段，是属于私人土地，而该计划的环境评估报告和发展建议书也仍未获得当局的批准。

他说，有关计划消息传开后出现了反对的声音，而他本人也持相同意见，因为打造主题公园除了耗资巨大外，是否会对金马仑的高原生态环境带来影响也未可知，更别说会出现交通堵塞和缺乏停车位等地问题。

金马仑区域环境觉醒组织（REACH）主席迪力马丁受访时也坦言，目前他们对于这项计划了解太少，金马仑县议会也指目前仍未接到有关计划的任何建议书和报告，但如果计划并没有影响到金马仑的森林和水源等环境生态，该组织并不会反对。

他说，当上述计划被提出时，金马仑的居民感到很震惊，因为他们从来没有收到任何有关这项发展计划的讯息，这个消息来得太突然，而他们知道的也太少。

有关在金马仑打造户外滑雪场主题公园一事在8月公布后，已在网上发酵，并有网民发起联署反对有关计划，以免金马仑的环境生态受到影响，至9月20日已有5万6900份签名。