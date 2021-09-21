美墨边境现难民潮 美国加大遣返力度

（早报讯）美国国土安全部长马约卡斯说，美国政府已调派600多名国土安全部人员前往得克萨斯州西南小城德尔里奥，以加大对近期在当地大规模聚集的非法移民的遣返力度。

新华社报道，马约卡斯周一（20日）在德尔里奥对美国媒体表示，数周来，非法移民不断从墨西哥越境进入德尔里奥，近日数量创下新高。美国政府面临冠病疫情和严峻的非法移民问题挑战，将继续遣返非法移民以防止疫情传播，预计周一将把约3000名非法移民从德尔里奥转移到美国其他地点的收容设施。

德尔里奥市政官员说，目前，超过1.45万名非法移民聚集在德尔里奥国际桥下的临时营地里，其中大多数人来自海地。当地天气炎热，临时营地里生活条件恶劣，垃圾成堆，食品与水的供应十分有限。

美国政府星期天已动用至少三个航班将400多名进入德尔里奥的非法移民遣返回海地首都太子港，预计21日还将有6个搭载非法移民的航班抵达海地。

得州州长阿伯特周一就德尔里奥非法移民人数激增致信美国总统拜登，要求宣布得州进入国家紧急状态并向得州提供相应的联邦援助。阿伯特已于9月16日下令关闭位于该州的六处美国和墨西哥之间的边境口岸。

今年以来，美国和墨西哥边境的非法移民潮持续不断，对美国政府构成严峻挑战。据美媒，今年以来在美墨边境被捕的非法移民人数达到20多年来的最高水平，仅8月就有超过20.8万人次的非法移民被捕，其中许多人是被遣返后再次越境进入美国。