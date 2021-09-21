马来西亚新增1万5759冠病确诊 连续11天1万多起

（早报讯）马来西亚今日（9月21日）新增1万5759起冠病确诊病例，连续11天维持在1万多起。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文说，截至中午12时，累计冠病确诊病例达到212万7934起。

他说，砂拉越新增3732起病例，依旧是全国单日最多病例的州属。新增病例第二多的州属为柔佛，达1959起，连续3天维持在2000起以下。排在第三的州属为雪兰莪，新增1934起病例。

新增病例超过1000起的州属为槟城（1417起）、吉兰丹（1338起）、沙巴（1291起）和霹雳（1184起）。

三位数确诊的州属与直辖区有6个，分别是吉打（786起）、彭亨（707起）、登嘉楼（592起）、吉隆坡（359起）、马六甲（264起）与森美兰（127起）。

新增二位数的州属与直辖区有3个，分别是与布城（34起）、玻璃市（23起）与纳闽（12起），而纳闽连续两天零确诊后，今日再次出现新病例。

根据卫生部网站，截至20日晚上11时59分，新增301起死亡病例，雪兰莪占130起，排最高，接着是柔佛（52起）和吉兰丹（23起）。目前累积2万3744起死亡病例。