美国与欧洲伙伴包括法国在联大场边的会议取消

（早报讯）美国官员周二（21日）表示，由于日程安排问题，在联合国大会期间美国与欧洲国家包括法国的多边会议已取消。

路透社报道，取消的会议共有三场，包括美国国务卿布林肯和法国外交部长勒德里昂的会议。这是自上周美英澳宣布成立AUKUS三边防卫联盟，澳大利亚取消与法国签署的潜艇合同后，美法两国陷入了前所未有的外交危机。

美国国务院高级官员在周二的简报会上说，美国、法国、德国和英国原定周三举行的会议取消了，但他们没有说明取消会议是否与潜艇纠纷有关。

其中一名官员说：“应该是联大会议日程的安排问题，但其中许多国家还是会以其他形式见面。”

当被问及布林肯和勒德里昂会不会举行单独的双边会晤时，这名官员说：“我预计国务卿和法国外长本周内应该有机会交换意见。”

美国总统拜登和澳洲总理莫里森周二在纽约联合国大会场边进行会晤，这是两人在宣布核动力潜艇计划后首次见面。

拜登告诉莫里森，澳洲“是美国最亲密、可靠的盟友。”他还说，美澳致力于维护一个“自由与开放的印太地区”。

莫里森强调，澳洲和美国“拥有超过100年的伙伴关系，共度患难也共享繁荣”。不过他也强调，这不是一种排他性关系，并指“许多其他国家”也持有与澳洲、美国相同的价值观。

拜登和莫里森在会晤中都没有提及法国。