新西兰高官坦言可能无法回到清零状态

（早报讯）新西兰卫生署署长布卢姆菲尔德说，新西兰可能再也无法回到冠病清零状态。目前新西兰还在努力遏制德尔塔变种冠病病毒引发的疫情。

路透社报道，新西兰去年成功遏制冠病病毒，大部分时间都没有出现任何新增病例。但在今年8月份，新西兰最大城市奥克兰暴发德尔塔变种病毒疫情，迫使新西兰总理阿德恩宣布全国封锁。

至今，奥克兰每天还是会通报少量新确诊病例。

布卢姆菲尔德接受新西兰电台访问时说：“我们可能无法清零，但重要的是，我们会继续把它们找出来，继续进行追踪、检测、隔离措施，以阻止病毒在社区继续传播……这就是我们的目标。”

布卢姆菲尔德表明，新西兰现在的目标是尽量控制好疫情，同时提高冠病疫苗接种率。

他说：“将疫苗接种率提高到90%以上……这就是我们的新对策，我们将能通过这个方法让我们重获自由。”

阿德恩去年3月通过严格封锁和关闭国际边境成功围堵冠病病毒，但现在其政府因迟缓推出冠病疫苗接种计划而备受质疑。

新西兰的冠病疫苗接种进度现已明显加快，在510万人口中有将近40%已完成接种。

奥克兰周三通报了23起新确诊病例，这波疫情的累计确诊病例为1080起。新西兰自暴发疫情以来的累计确诊病例为4119起，累计死亡病例27起。