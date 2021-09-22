马尼拉市长莫雷诺宣布竞选菲律宾总统

（早报讯）马尼拉市长莫雷诺周三（22日）宣布竞选2022年菲律宾总统选举。

路透社报道，现年47岁的莫雷诺原名多马戈斯（Francisco Domagoso），曾为著名演员，莫雷诺（Isko Moreno）是他的艺名且更为人所熟悉。

莫雷诺在贫民窟长大，2019年当选马尼拉市长，并担任该职位至今。

莫雷诺周三在马尼拉一个贫民区举行记者会，宣布参选总统选举。他在记者会上说：“请接受我竞选菲律宾总统的申请。我不能承诺给你们一个完美的政府，但我们可以一起创建一个更好的政府。”

菲律宾知名医生许伟利（Willie Ong）将和莫雷诺搭档，竞选副总统职位。许伟利曾在2019年参与参议员选举，但未能获得席位。

莫雷诺是迄今第三个宣布竞选菲律宾总统的人，另外两人为参议员拉克森（Panfilo Lacson）和菲律宾传奇拳王、现为参议员的帕奎奥（Manny Pacquiao）。

执政党民主力量党9月8日提名克里斯托弗·吴（Christopher Go）和现任总统杜特尔特竞选总统和副总统。杜特尔特说，他竞选副总统是出于“对国家的爱”，希望本届政府任期内的政策和措施得以延续。克里斯托弗·吴则未接受提名。帕奎奥是由执政党另一派系提名。

菲律宾将于2022年5月9日举行全国和地方选举，选出新一届总统、副总统、国会议员、地方行政长官和议员等。