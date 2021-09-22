马国新增1万4990冠病病例 雪州再登榜首

（早报讯）马来西亚今日（9月22日）新增1万4990起冠病确诊病例，连续12天处于1万多起水平。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文说，截至中午12时，累计病例达214万2924起。

他说，雪兰莪新增2414起病例，是全国单日最多病例的州属。这是砂拉越在连续成为单日最多病例的州属七天后，雪兰莪再次超越砂拉越成为新增病例最多的州属。

他指出，新增病例第二多的州属是柔佛，报1880起。排在第三的州属为砂拉越，报1712起，接下来是吉兰丹（1573起）、霹雳（1490起）、槟城（1224起）、沙巴（1199起）、吉打（1007起）、登嘉楼（852起）、彭亨（688起）、吉隆坡（338起）、马六甲（313起）、森美兰（170起）、玻璃市（97起）、布城（30起）及纳闽（12起）。纳闽今日也新增三宗病例。

另据卫生部COVIDNOW网站发布的数据，周二午夜通报的死亡病例略增，报334起，包含积压病例。迄今，累计2万4078起死例。

在上述死亡病例中，送院前死亡（BID）病例占84起，累计4648起。

数据显示，雪兰莪的死例再攀升居全国之冠，报187起，接着是柔佛37起、吉兰丹20起、吉隆坡18起、沙巴14起、霹雳12起、砂拉越10起、吉打8起、槟州和彭亨各7起、登嘉楼6起、马六甲3起，以及森美兰5起。