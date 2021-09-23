法美领导人通电话 法国大使将于下周返美

（早报讯）法国总统府和美国白宫周三（22日）发表联合声明说，法国总统马克龙和美国总统拜登当天就两国关系等问题通电话。马克龙决定，此前被召回的法国驻美大使将于下周返回美国。

声明说，应拜登请求，两国领导人当天进行电话交谈。双方一致认为，如果在涉及法国及欧洲盟友战略利益的问题上进行公开磋商，完全可以避免当前局面。两国领导人决定启动深入磋商进程，旨在为相互信任创造条件和为实现共同目标提出具体措施。

声明说，两国领导人将于10月底在欧洲会面，以便达成共识。马克龙决定，此前被召回的法国驻美大使将于下周返回美国。

声明说，美国重申法国和欧洲盟友在印太地区的战略重要性。欧洲防务对跨大西洋和全球安全作出了积极贡献，是对北约的补充，美国认识到加强和完善欧洲防务的重要性。此外，美国承诺加强对欧洲国家在非洲萨赫勒地区反恐行动的支持。

白宫新闻秘书普萨基在记者会上说，双方通话约30分钟，“气氛友好”，拜登希望此次通话成为美法关系恢复正常的一个契机。拜登在此次通话中传达的一个重要信息是，美方在宣布有关协议前本可以与法国展开更多讨论。

本月15日，美国、英国和澳大利亚宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳方将与美英合作在澳建造核潜艇。澳洲政府随即宣布，中止此前与法国海军集团签订的采购12艘潜艇的供应合同。17日，法国宣布召回驻美国和驻澳洲大使。21日，拜登先后在纽约和华盛顿与到访的澳洲总理莫里森和英国首相约翰逊举行会晤。