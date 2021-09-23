泛美卫生组织认为疫情会持续到2022年

（早报讯）泛美卫生组织（PAHO）周三（22日）警告，尽管死亡人数已经从1月份的高峰期下降，泛美地区各国可能继续面临冠病的局部暴发，“直到2022年”。

泛美卫生组织在提交给其年度政策制定会议的一份报告中说，虽然疫苗接种正在取得进展，但该地区面临着“严重的疫苗不平等问题”，这将延长大流行病的时间，特别是在较贫穷的拉丁美洲国家。这意味着继续需要采取预防措施，包括早期发现、调查和隔离感染病例的程序，以及追踪和隔离接触者。

据报告，预计在疗养院、监狱和人口稠密的城市地区等机构将再次暴发疫情。

泛美卫生组织说，虽然疫苗接种覆盖率总体上可能达到很高的水平，但在很大程度上将取决于疫苗的供应情况，以及特定人群获取疫苗的情况和需求。该组织还说，对接种疫苗抱持迟疑态度将进一步减缓民众的接受程度，或阻止充分实现疫苗接种的潜力。

泛美卫生组织在其关于美洲疫情的最新报告中说，该地区几乎所有国家和地区都报告发现了令人担忧的四种冠病变体中的至少一种。据泛美卫生组织称，其中有一半检测到了高度传播的德尔塔变种病毒，它现在是加拿大、墨西哥和美国的主导毒株。

美洲地区受到的打击比世界其他地区更大，迄今已有200多万人因冠病死亡。美国和巴西的冠病死亡人数是世界上最高的。巴西、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和美国是全球累计冠病死亡人数最多的十个国家之一。拉丁美洲和加勒比地区的冠病死亡人数多于亚洲和非洲的总和。