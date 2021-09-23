美媒：疫情加剧美国公立学校师资短缺问题

（早报讯）冠病疫情令美国公立学校多年来一直存在的师资短缺问题更加严重。

据美国媒体报道，多年来，美国公立学校一直存在师资短缺的问题，数学、科学、语言以及特殊教育等学科或领域的情况尤其严重，疫情则令这一问题“雪上加霜”。哥伦比亚广播公司报道称，根据美国教育部的数据，2020年至2021学年，几乎所有州都报告了师资短缺问题。

报道称，疫情期间的教学压力令美国教师的退休和辞职激增。今年6月对美国全国教育协会2690名成员的一项调查显示，32%的人表示，疫情促使他们计划提前离开教育行业。兰德公司的一项调查称，疫情加剧了教师的疲惫、压力和流失。他们的工作压力可能是普通受雇成年人的两倍，患抑郁症的可能性几乎是其他成年人的三倍。

洛杉矶联合学区是加州最大的学区，拥有60万名学生。学区发言人香农·哈伯说，目前，该学区空缺出500多个教师职位，比前几年增加了五倍。学区试图用代课教师来填补空缺，但这一群体同样供不应求。加州中部的弗雷斯诺联合学区拥有7万名学生和1. 2万名工作人员，学区发言人尼基·亨利表示，在1000名合格的代课教师中，只有大约四分之一愿意在该学区工作。

密歇根州的一个学区目前有43个职位空缺，占其教职员工的四分之一。学区发言人凯特琳·基尼茨表示，上周，几名中学教师在没有通知校方的情况下辞职。为避免不合格的代课教师参与教学，该学区本周将中学的教学转到了线上。

在得克萨斯州，休斯敦、韦科等主要学区在今年初均报告了数百个教师职位空缺。

《纽约时报》援引美国国家中小学董事会协会临时主任奇普·斯拉文的话说，美国学校对食堂员工、校车司机和代课教师等工作人员的需求更加迫切。马萨诸塞州州长查理·贝克正在调遣国民警卫队，以帮助解决校车司机短缺问题。

为吸引人才，俄克拉荷马、北卡罗来纳、新泽西等州的学区正在为新教师提供一系列现金奖励。