研究：在疫情期间 美国失业人口约一半没积极找工

（早报讯）摩根大通一项最新研究显示，美国疫情期间失业人口有大约一半没有积极找工作。尽管美国多个行业面临劳动力短缺，但人们并不急于重返工作岗位。

摩根大通资深经济学家、该报告的作者埃哲顿说：“粗略地说，疫情期间失去工作的人中，约有一半仍在积极寻找工作，而另一半则没有。”

这是对疫情之前和现在的就业情况进行比较后得出的结论。当疫情首次爆发时，美国就业率下降了15%，这意味着2200万个工作岗位被裁掉。

现在，自疫情期间就业率降至最低水平以来，美国新增了约1700万个就业岗位，但要达到疫情前的水平仍然需要增加约550万个就业岗位。据摩根大通称，其中约290万个岗位代表着“劳动力的减少”——意味着这些人已经放弃，不再积极寻找工作。

摩根大通发现，有90万离开劳动力市场的人年龄在55岁或55岁以上，他们可能是受疫情影响而提前退休的人群中的一部分。

堪萨斯城联储的一份报告发现，2020年2月至2021年6月期间，退休人数增加了1.3%，远高于通常0.3%的增幅。有报道称，美国人现在正计划比以往更早退休，新的退休年龄为62岁。

但这意味着200万美国人可能会被吸引回劳动力市场。摩根大通认为，在市场吃紧的情况下，他们“将继续重返就业岗位”。一些人可能会随着他们大流行期间的储蓄——无论是来自刺激支票还是其他联邦支持——的减少而回归。

在空缺职位不断创历史新高、企业为吸引工人回来而提高工资之际，失业率仍居高不下似乎有些矛盾。但造成这种情况的原因有很多，其中之一是儿童保育，随着德尔塔变种病毒的蔓延，学校可能面临关闭。而且，随着工人们离开这个低薪行业，儿童保育行业自身也面临着人力危机，该行业的工人人数比疫情前减少了126，700人。