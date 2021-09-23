联合国：缅甸暴发内战可能性增加

（早报讯）联合国人权负责人巴切莱特警告，随着缅甸反军政府的倡议扩大，缅甸暴发内战的可能性将大大增加。巴切莱特说，其他国家必须加紧努力，让缅甸恢复民主，防止更广泛的冲突。

缅甸自今年2月军人推翻由翁山淑枝领导的民选政府以来一直处于动荡之中。军人夺政引发了大规模的民主抗议活动和军方的血腥镇压。缅甸各地乡镇都组建了所谓的“人民防卫军”，对军政府进行反击。

法新社报道，联合国人权负责人巴切莱特周四（23日）说，政变的影响“破坏了全国的生活和希望”，人权状况明显恶化。她说：“冲突、贫困和大流行病的影响正在急剧增加，国家面临着镇压、暴力和经济崩溃的漩涡。”

面对“基本权利的压制”，武装抵抗运动正在增长。她说：“这些令人不安的趋势表明，内战升级的可能性令人震惊。”

巴切莱特敦促各国，让所有各方参与缅甸的政治进程，并表示亚细安和有影响力的大国应使用激励和抑制措施，“以扭转军事政变和令人绝望的暴力螺旋”。

她说：“在过去的几个月，缅甸的稳定和通往民主与繁荣的道路已被推进享有特权和根深蒂固的军事精英野心牺牲掉了。

“（政变局势）对国家的后果是可怕和悲惨的--区域的后果也可能是深远的。国际社会必须加倍努力，恢复民主，防止更广泛的冲突，以免为时已晚。”