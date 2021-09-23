民调：菲律宾民众仍满意杜特尔特施政

（早报讯）民调发现，虽然冠病疫情严峻，菲律宾总统杜特尔特施政满意度仍持续处于高点，仅从84%略微下滑到75%，显示“多数民众不认为政府疫情处置失当”。

中央社报道，菲国民调机构“社会气象站”（SWS）周四（9月23日）在一场网络论坛上发表上述调查结果。

调查结果显示，杜特尔特施政满意度去年11月攀升到上任以来最高点，达84%（51%非常满意、33%有点满意），甚至高于疫情暴发前、杜特尔特在2019年12月82%的满意度。

不过，随着今年3月疫情升温，杜特尔特满意度开始往下滑。今年5、6月两次调查中，杜特尔特施政满意度下滑到75%，5月的不满意度为10%，6月的不满意度升高到13%。

杜特尔特任期将于明年6月底届满。与杜特尔特上任两个多月时相较，当时的满意度为76%、不满意度为12%，今年6月民调结果其实相差不大。“社会气象站”研究员鲁德形容，这显示菲国民众对杜特尔特满意度仍处于“蜜月期”水准。

另一名研究员杜卡尼斯说，从民调结果看来，菲律宾多数民众不认为政府处置疫情失当，“在照顾冠病染疫者和疫苗接种方面，他们实际上给政府相当高的评价”。

杜特尔特上任后发起大规模扫毒战，截至今年8月底，造成至少6000多人身亡。有学者认为，杜特尔特满意度持续处于高点，部分原因可能是民众的“恐惧因素”，让他们受访时不敢说真话。

对此，“社会气象站”研究员狄格诺（Jorge Tigno）坦承，民调时很难衡量民众是否出于恐惧而做出特定答复。

菲律宾今天通报新增1万7411起冠病确诊病例、177人病逝；累计确诊病例达243万4753起、3万7405人病逝，阳性率约24.6%。