美国CDC咨询小组支持为65岁及以上者接种追加剂

（早报讯）美国疾病控制和预防中心（CDC）的一个咨询小组周四（23日）建议，为65岁及以上的美国人和一些有潜在疾病风险的成年人接种辉瑞-BioNTech冠病疫苗追加剂。

但该小组拒绝建议为在感染冠病的高风险机构中生活或工作的年轻成年人（包括医护人员）接种追加剂，这可能会缩小美国食品和药物管理局（FDA）在周三发布的紧急使用授权的范围。

疾病控制和预防中心免疫实践咨询委员会投票通过的指导方针仍需由该机构负责人瓦伦斯基（Rochelle Walensky）签字批准。这些建议不具有约束力，各州和其他辖区可以无视这些建议，使用其他方法来接种追加剂。

除了美国老年人之外，委员会还建议为所有50岁以上有潜在疾病的成年人，以及一些18至49岁有这些疾病的人，根据他们的个人风险状况接种追加剂。这些疾病包括癌症、糖尿病、某些心脏疾病、慢性肾脏疾病和肺部疾病。这些建议只包括至少在六个月前接种第二剂辉瑞疫苗者。疾病控制和预防中心说，这个群体目前大约有2600万人，包括1300万65岁或以上的人。

该小组暂时拒绝为包括医护人员、教师以及无家可归者收容所和监狱的居民等群体提供追加剂，部分原因是实施这样一个提案的难度。

在明尼苏达州卫生部工作的小组成员巴塔对该措施投了反对票，该措施将广泛增加供应。她说，数据还不支持在该群体中接种追加剂。该委员会表示，它可以在以后重新审视该指导意见。