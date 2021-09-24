罗斯玛太阳能贪污案 高庭驳表罪成立撤销申请

（早报讯）马来西亚吉隆坡高庭周五（24日）驳回了前首相纳吉夫人罗斯玛，要求撤销其砂拉越乡区学校太阳能计划贪污案，表罪成立的申请。

据《东方日报》报道，高庭早前在今年2月18日宣判，罗斯玛在砂拉越369间乡村学校太阳能计划贪污案中表罪成立，需出庭自辩。罗丝玛在5月6日入禀吉隆坡高庭，寻求高庭裁定哥巴斯里南受委为高级副检察司不合法，并寻求法庭宣判此案审讯无效。

此案周五进行裁决，吉隆坡高庭法官在聆听罗斯玛代表律师提呈的陈词后，驳回罗斯玛的申请。

罗斯玛是在2018年11月被控涉及太阳能计划贪污案，并在2020年2月于高庭正式审理，历时近一年审讯后，被判表罪成立。罗斯玛在此案面对三项控状，她被控于2016年1月至4月期间，在双威布特拉购物中心Lygon Bistro，通过前特别助理里扎曼梳，向日拔控股（Jepak Holding）董事经理赛迪索贿1亿8750万令吉（约6051万新元），作为协助获得价值12亿5000万令吉的砂拉越369间乡村学校太阳能计划合约的酬劳。

其次，罗斯玛被控于2017年9月7日在其位于Langgak Duta的首相私邸内，收取日拔控股董事经理赛迪的150万令吉贿金。她也被控于2016年12月20日在位于布城的首相官邸内，收取日拔控股董事经理赛迪的500万令吉贿金。

罗斯玛因此抵触马国2009年反贪污委员会法令第16（a）（A）条文，并可在反贪污委员会法令第4（1）条文下被定罪。一旦罪成，可被判监禁最多20年，或罚款贿金的五倍或1万令吉，视何者为高。