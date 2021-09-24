美国CDC主任与专家小组意见相左 支持为高危工人接种追加剂

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）周五（24日）决定，65岁以上长者、患有慢性疾病的高风险群，以及工作中面临高感染风险的人都应接种第三剂辉瑞疫苗，这与CDC专家组周四的建议有出入。专家组不认为医护人员等前线人员需要接种追加剂，而是建议老年人和一些有潜在疾病的人接种追加剂。

疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）说，她的机构不得不根据复杂的、往往不完善的数据提出建议。她在一份声明中说：“在大流行病中，即使有不确定性，我们也必须采取我们预计将带来最大好处的行动。”

疾病控制与预防中心的建议是在美国食品和药物管理局授权之后提出的，那些至少在六个月前接种过第二剂辉瑞疫苗的数百万人最快可在本周开始接种第三剂。

疾病控制与预防中心说，65岁及以上的人应该接种追加剂。除了美国老年人，疾病控制与预防中心还建议为所有50岁以上有潜在疾病的成年人接种追加剂。它说，根据个人的利益和风险，有潜在医疗条件的18至49岁的人可以接种追加剂，而由于职业或机构环境而接触和传播风险增加的18至64岁的人可接种第三剂。

这些建议只包括至少在六个月前接种第二剂辉瑞疫苗的人。疾病控制与预防中心说，这个群体目前大约有2600万人，包括1300万65岁或以上的人。