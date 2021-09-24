金与正：若韩方不敌对 朝鲜有意恢复韩朝关系

（早报讯）朝鲜国务委员会委员长金正恩胞妹、劳动党副部长金与正周五（9月24日）通过朝中社发表谈话就韩方终战宣言提议称，只要韩方不敌对朝方，朝方就有意讨论恢复韩朝关系的方案。

据韩联社报道，金与正在谈话中评价称，从全面结束半岛长期持续的停战状态、消除彼此敌视态度的角度来看，终战宣言提议很有趣，而且是个好主意。但金与正提出了实现终战宣言的先决条件，即韩朝需要互相尊重，消除偏见和敌对政策，并撤销有失公正的双重标准。只有满足相关条件，韩朝才能面对面共同宣布终战，也能对朝韩关系和半岛未来进行讨论。

金与正还表示，只要韩方不再刺激朝方、不以双重标准无理取闹、不再吹毛求疵，今后谨言慎行并消除对朝敌对态度，朝方就有意重新与韩方保持紧密沟通，同时就恢复关系的方案和发展前景进行建设性讨论。

她主张，韩方美化自身行为，却批评朝方的正当自卫性军事活动，韩方应摒弃这种不合理的偏见、恶习以及敌对态度。她还说，在不公平问题犹存，并由此造成的对抗敌对关系仍未得到改善的情况下，勉强挤出笑容共同宣布终战，这没有任何意义，也不会带来变化。

据分析，谈话中多次提及的“双重标准”可能是指韩方与美方实施联演、试射潜射弹道导弹（SLBM）并增加国防预算，但却将朝方射弹界定为挑衅行为。

朝鲜外务省副相李泰圣（音译）当天上午通过朝中社发表谈话称，只要还有阻碍终战的最大障碍——美国对朝敌对政策的存在，终战宣言就仅为假象。但朝方从此仅过七个小时就以金与正的名义再发声，放低了姿态。值得关注的是，李泰圣的谈话主要针对美方，要求美方撤销对朝敌对政策。但金与正的谈话针对韩方，并提及恢复韩朝关系的可能性。