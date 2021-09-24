比特币今天一度大跌8.9％

（早报讯）中国加大管制行动，冲击比特币（Bitcoin）今天（9月24日星期五）一度大跌8.89％至4万零735美元，其他加密货币跌幅更大，以太币（Ether）、EOS、莱特币（Litecoin）和达世币（Dash）跌幅均一度超过10％。

根据彭博社数据，比特币目前跌幅收小至7.45％，报4万1377美元。这是比特币在本周第三次大跌，它在周三一度短暂跌破4万美元关口。

中国央行在其网站表示，所有与加密货币相关的交易都是非法的，一律严格禁止，坚决依法取缔。这发出了其决心打击加密货币行业的最强信号。

中国央行表示，比特币和泰达币（Tether）等虚拟货币均不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通。中国央行在声明中表示，包括境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务在内，虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动。

与此同时，中国国家发改委将虚拟货币“挖矿”列为淘汰类产业，停止一切财税支持和金融服务。

彭博社报道引述交易平台ThinkMarkets的分析师法瓦德（Fawad Razaqzada）说，比特币正在迈向4万美元水平或更低。中国的严厉管制是比特币今年5月崩盘的部分原因，如今风向倾向于下行。“中国是主要的风险，这很可能使比特币价格受压好一阵子。”