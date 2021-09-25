韩国单日新增3273起冠病病例 疫情暴发以来最多

（早报讯）韩联社引述韩国中央防疫对策本部通报，截至当地时间9月25日0时，韩国较前一天0时新增感染冠病确诊病例3273起，累计确诊29.8402万起。

单日新增病例较前一天大增842起，首次超过3000起，创下自冠病疫情在韩国暴发以来的最高纪录，距离去年1月20日韩国首现冠病确诊病例有614天。本周因中秋假期人口流动大幅增加，检测量和确诊规模也大增，预计秋运影响将从下周起全面显现。

韩国政府指出，即使新增病例超3000起，但其间已确保充分的病床，医疗系统仍能承受。然而，鉴于传播力更强的德尔塔变异株已成为主要流行毒株，接种率较高的其他国家也频现“突破性感染”，第四波大流行何时能消退难以预测。

当天新增病例中社区感染病例3245起，其中首都圈2512起（77.4%），非首都圈733起（22.6%）。境外输入性病例28起，其中8起在入境检疫过程中确诊，20起在入境后隔离期内确诊。

当天新增7起死亡病例，累计死亡2441起，平均致死率0.82%。治愈并解除隔离的病例累计26.6414万起，接受隔离治疗的患者为2.9547万起。迄今共有1428.534万人次接受病毒检测，其中1293.0715万人次呈阴性，105.6223万人次的结果待出。