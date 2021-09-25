美中俄达共识 缅驻联合国大使不在联大发表演说

（早报讯）联合国表示，缅甸代表将不会在联合国大会上发表演说，但阿富汗前政府任命的联合国大使将会在大会上致辞。

由缅甸原民选政府任命的缅甸驻联合国大使觉莫吞原定于下周一（27日）的联合国大会闭幕日发表演说。联合国发言人杜加里克周五说：“现阶段，缅甸代表将不会发言。”

一些外交官员表示，中俄两国和美国达成一个共识——莫斯科和北京将不反对觉莫吞继续担任缅甸驻联合国大使，条件是他不在联合国高级别会议上致辞。

觉莫吞向路透社证实，他取消了在联合国大会的演说安排，也不会在联大一般性辩论中发言。

觉莫吞说，据他所知，联合国全权证书委员会的一些成员，包括俄罗斯、中国和美国达成了一个共识。

由翁山淑枝领导的全国民主联盟政府2月1日被缅甸军方推翻后，缅甸民主派自组成立的“民族团结政府”和缅甸军方都希望获得联合国的承认。缅甸军方在发动政变后提名退役军人昂图赖（Aung Thurein）取代觉莫吞出任缅甸驻联合国大使，但觉莫吞要求联合国更新他的联合国全权证书。

另一方面，杜加里克确认，阿富汗现任驻联合国大使伊萨克扎伊（Ghulam M. Isaczai）下周一将在联合国大会上发表演说。萨克扎伊所代表的阿富汗政府上月中旬已被塔利班推翻。

塔利班任命的“外交部长”穆塔奇9月20日致信联合国，要求在联合国大会上发表演说，并提名其驻多哈发言人沙欣为新的阿富汗驻联合国大使。

联合国全权证书委员会（Credentials Committee）由九个成员包括美国、中国、俄罗斯等组成，委员会向大会报告各国代表的全权证书事宜。该委员会可以推迟做出决定并让席位空置。

联合国全权证书委员会一般在每年10月或11月召开会议。