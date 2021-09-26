纳吉据传有意再次竞选巫统主席

（早报讯）巫统消息指出，前首相及前巫统主席纳吉正积极与会晤巫统基层领袖，并表明有意再次竞选巫统主席。消息说，纳吉也准备与首相依斯迈沙比里商议“君子协定”，由纳吉出任巫统主席，依斯迈沙比里继续担任首相，两人“分工合作”。

《星报》专栏作者陈宝珠今天专栏中引述巫统内部消息表示，纳吉上月就开始频密地与更多巫统区部主席会面。“他一如既往地优雅和老练。他问我们是否可能让他重新领导巫统。他要我们讨论是否还有人愿意支持他。”

消息说，纳吉告诉与会者，他只想重建巫统而无意再次出任首相。但纳吉承认，这一切都得视他所面对的法庭案件审讯结果而定，因此他将在适当时候决定怎么做。

消息表示，巫统区部领袖也讨论纳吉和首相依斯迈沙比里之间的“绅士协议”。根据协议，两人将分工合作，由纳吉领导巫统，依斯迈沙比里竞选巫统署理主席，但仍继续担任首相而领导国家。“这种安排在几年前是难以想像的。但马国政治这几年发生这么大变化后，巫统或许已接受巫统主席不一定出任首相的想法。”

纳吉2009年4月至2018年5月曾担任马国第六任首相。他也在2009年3月至2018年5月担任巫统主席。巫统在2018年5月9日全国大选惨败后，纳吉的首相任期也宣告结束而下台，他也同时辞去巫统主席职务，并由巫统署理主席阿末扎希接任至今。