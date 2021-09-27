加拿大外长：在与中国关系正常化问题上会“睁大双眼”

（早报讯）加拿大外交部长加诺在中国华为首席财务官孟晚舟获准离开加拿大后表示，在处理中国关系正常化问题上，加拿大会“睁大双眼”。

路透社报道，加诺接受加拿大CBC新闻访问时说，加拿大政府现在对中国采取四重方针，即“共存”、“竞争”、“合作”和“挑战”。

他说，加拿大将在贸易等问题与中国展开竞争，在气候变化问题上与中国合作，同时挑战中国对维吾尔族、西藏人和香港的待遇，就像过去渥太华所做的那样。

加诺说：“我要说的是，我们的眼睛是睁得大大的。我们已经说了一段时间了。只要两名迈克尔被拘留，就没有与中国建立关系的道路。”

加诺所指的是孟晚舟2018年在温哥华转机时被加拿大警方依据美国司法部要求逮捕后，中国以涉嫌危害国家安全为由扣押的两名加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。美国指孟晚舟在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令。

尽管中国外交部多次否认康明凯和斯帕弗被捕与孟晚舟事件有关，外界普遍认为这是北京的报复行动之一。

孟晚舟9月24日以视讯方式出席美国纽约联邦法院聆讯，并与美国检方达成暂缓起诉协议。美国司法部随后撤销将孟晚舟引渡到美国的要求，她于25日返抵中国深圳。

被中国当局拘留的康明凯和斯帕弗同日获释回国。

根据协议，孟晚舟接受多项美国政府对她的指控，包括企图避开美国对伊朗的制裁。作为交换，美国检方会延迟对她的起诉，并可能在2022年12月1日前撤销起诉。