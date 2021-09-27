冠病导致人类预期寿命录得二战以来最大降幅

（早报讯）牛津大学发表的最新研究报告显示，冠病大流行导致2020年人类预期寿命录得二次世界大战以来的最大降幅，其中以美国男性的预期寿命降幅最大。

路透社报道，牛津大学比较了欧洲、美国和智利等29个国家的数据后发现，与2019年相比，其中22个国家的人口预期寿命缩短超过六个月。总体而言，在29个国家中有27个国家的人口预期寿命出现下降。

牛津大学表示，多数预期寿命缩短可能与各国官方公布的冠病死亡人数有关联。路透社的统计数据显示，到目前为止，冠病已在全球夺走将近500万条人命。

在多数国家，男性预期寿命的下降幅度大于女性，其中又以美国男性的预期寿命下降幅度最大。与2019年相比，2020年美国男性的预期寿命缩短了2.2年。

总体而言，15个国家的男性的预期寿命缩减超过一年，11个国家的女性面对同样情况。这相当于抹去了在此前5.6年人类在死亡率方面所取得的进步。

在美国方面，死亡率上升主要集中在工作年龄群体和60岁以下群体；在欧洲方面，死亡率上升与60岁以上者死亡人数显著增加有关。

牛津大学论文的共同作者卡什亚普说，他们的研究凸显出冠病对人类预期寿命造成的直接冲击巨大。

这份研究周一（27日）在《国际流行病学》期刊发表。