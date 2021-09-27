马国消息人士：反贪会监守自盗案仅冰山一角

（早报讯）马来西亚反贪会爆出监守自盗案导致三名涉案官员被捕。熟悉反贪会的消息人士透露，这起涉及超过2500万令吉（约808万新元）的失窃案相信仅是冰山一角。

“当今大马”报道，多名知情者包括一名前高级官员透露，其中一名被捕官员的行为向来“很有问题”，但碍于他在反贪会的人脉关系，一直没有被踢爆。

他们说，“这名官员出了名有问题，我们给他取了一个绰号，叫‘强盗红人’。”

消息人士还说，这名官员此前因涉及另外一起案件而被调查。但是，鉴于这名官员的人面很广，使他在反贪会内”高高在上”。

其中一名消息人士说，警方调查这起失窃案，或将曝光更多其他涉及这名官员的案件。

一名已退休的前反贪会官员说：“我感到伤心。我们费尽心血建立起反贪会的形象，却让他们玷污了反贪会的名誉。”

这名前官员也对反贪会没有向警方举报失窃案提出批评和质疑。他说，反贪会自行调查内部失窃案让人担心该机构是否会掩盖真相。

马国社交媒体近日流传反贪污委员会内部发生监守自盗丑闻，指马国对外情报组织（MEIO）前总监哈莎娜的600万美元（约810万新元）证物遭窃走。

哈莎娜于2018年10月25日被控挪用第14届大选资金1210万美元，但她不认罪。据悉，她今年4月被法庭判处“释放但不代表无罪”后，发现反贪会当初充公的现金证物遭人以假钞偷龙转凤方式窃走。哈莎娜较后报警，反贪会展开内部调查后延扣三名涉案官员。