美国CDC主任：冠病患者激增某些地区医院陷困境

（早报讯）美国高级卫生官员表示，美国的冠病确诊病例激增，导致一些州的医院无法提供正常的医疗服务。

美国之音报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基星期天（26日）接受CBS新闻访问时说，美国一些地区的医疗体系陷入了极度困境。

瓦伦斯基说：“他们的床位快用完了。当你看到这种情况时，你会担心发生车祸或心脏病发作的人可能无法进入医院接受急救。”

她说，这就是为什么我们在疾病高发地区如此努力地呼吁人们接种冠病疫苗，她说，没有接种疫苗的人住院的可能性是接种疫苗的人的10倍。“我们的医院里挤满了未接种疫苗的人。”

瓦伦斯基还表示，在美国，未接种冠病疫苗者死亡的可能性比接种疫苗者高出11倍。

三个月前，美国似乎即将控制住冠病疫情，但德尔塔变种冠病病毒的出现导致新病例激增。最近几周，美国每天有12万至16万起新确诊病例，每天约有2000人死于冠病。

尽管美国有超过1.83亿人接种了冠病疫苗，但仍有约7000万人没有接种，其中许多人基于某种原因而拒绝接种。一些人说，他们仍然对疫苗的安全性表示怀疑，另有一些人说，他们认为自己不会生病。

根据约翰·霍普金斯大学的数据，美国目前的累计冠病确诊病例约达4300万起，累计死亡病例将近70万起，美国的染疫人数和死亡人数均为全球最多。