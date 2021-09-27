新西兰10月起允许少量回国者在家自我隔离

（早报讯）新西兰将实验推行让少量入境者在家中自我隔离而无须到官方指定设施进行隔离，为新西兰分阶段重新开放边境踏出一步。

路透社报道，新西兰总理阿德恩在周一（27日）的记者会上说，这项试点计划将从10月份启动并让150人参加。参加计划者必须是新西兰公民或居民，而且已完成冠病疫苗接种。

阿德恩表示，这项试点计划说明新西兰政府将采取的边境政策方向，她还表示，新西兰政府正在研究各种选项，以便让人们安全返回新西兰。

阿德恩说：“我们正在努力为进一步缩短隔离期收集更多的证据。”

目前要返回的新西兰的公民或居民必须在新西兰政府设施进行至少14天隔离，但这些隔离检疫设施的容量有限，许多外籍居民投诉这些设施的房间总是被预定一空。

前新西兰总理约翰·基周末发表文章批评阿德恩政府的抗疫策略建基于恐惧，他质问新西兰的冠病疫苗接种进度为什么如此缓慢，他还嘲讽新西兰像一个隐居者却还自鸣得意。

新西兰最大城市奥克兰目前仍因德尔塔变种病毒引发的新疫情而在实施封锁。阿德恩说，在全国至少90%可接种疫苗人口完成接种之后，严格的封锁措施才会解除。目前新西兰约43%可接种疫苗人口已完成接种。

新西兰周一通报新增12起冠病确诊病例，所有新病例都是在奥克兰出现。至此，新西兰这一波疫情的累计确诊病例共1177起。