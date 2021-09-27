马国新增病例再创逾两个月新低

（早报讯）马来西亚冠病疫情不断改善，单日新增病例不断减少。当地今天新增1万零959起确诊病例，这是70天来最低的数字。马国之前比今天还低的单日新增病例数字是7月18日的1万零710起。

卫生总监诺希山在社交媒体通报疫情时表示，马国冠病累计确诊病例有220万9194起。他说，今天新增病例最多的州属仍是砂拉越，共有2723起。其他依次为柔佛1226起和雪兰莪979起。这是雪兰莪今年5月初以来，单日病例首次降至1000起以下。

马国7月23日至9月22日的两个月里，每日新增病例都超过1.4万起。当地直到9月23日以后才出现低于1.4万起的单日病例，在包括9月23日的1万3754起和9月26日的1万3104起，都是约两个月的新低。马国的单日新增病例7月13日首次破万，至今已连续77天超过1万起。

死亡病例方面，据卫生部covidnow网站通报，昨天截至午夜的24小时里通报的冠病死者有278人，累计死者2万5437人。