泰当局：下月起 已接种旅客的隔离期减至七天

（早报讯）泰国当局周一（9月27日）说，下个月起，已完成接种冠病疫苗游客的强制隔离时间将减半至七天；曼谷等10个主要地区将从11月1日起，取消强制游客隔离的要求。

这包括热门旅游地区清迈、攀牙（Phangnga）、甲米（Krabi）、华欣（Hua Hin）、芭提雅（Pattaya）和七岩（Cha-am）。泰国此前已在7月开始的试点计划下，重新开放普吉岛和苏梅岛。

泰国冠病应对小组说，从下个月起，未完成接种疫苗的游客，隔离时间则减少至10天。

当局还将从周五开始进一步放宽包括曼谷在内的29个受最大管制“暗红色”省份的限制，允许更多的企业和活动重开，如水疗中心、图书馆、电影院、室内运动场所和美甲院。许多地区的宵禁时间将减少一小时，新的宵禁时间为晚上10时到凌晨4时。

在最初的供应短缺之后，泰国正试图提高疫苗接种率。到目前为止，只有不到三分之一的人口接种了疫苗。冠病应对小组还批准了一项采购合计335万剂冠病疫苗的计划，但没有提供交付时间表。

一名发言人说，泰国将寻求购买279万剂辉瑞-BioNTech的疫苗，并从西班牙购买16.5万剂阿斯利康疫苗，以及从匈牙利购买40万剂阿斯利康疫苗，这些采购待内阁批准。