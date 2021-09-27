土耳其总统冀美国离开叙利亚和伊拉克

（早报讯）土耳其总统埃尔多安表示，土耳其希望美国从叙利亚和伊拉克撤军，就像此前离开阿富汗一样。

在美国哥伦比亚广播公司（CBS）星期天（26日）发布的“面对国家”节目采访实录中，埃尔多安指出，“当然，如果我有选择，那就是希望他们（美国）就像从阿富汗撤军一样离开叙利亚和伊拉克。如果我们在全球为和平目标服务，那么留在那些国家就没有意义。我们可以放开这些民族，这些政府，让他们自己作出决定。”

埃尔多安在采访结束时表示，希望美国、俄罗斯、伊拉克和土耳其为了实现叙利亚和伊拉克的和平而一起努力。

他还对美国“支持叙利亚的恐怖组织”表示了不满，暗示如果美国继续实行这一策略，将会在中东变成“孤家寡人”。“我们能够决定自己要在中东达成什么目标、将来要做什么事，而美国只能孤零零地决定他们在中东的策略。”

据《华盛顿邮报》等美媒此前的报道，美国目前在叙利亚部署有约900名士兵，其任务是支持叙利亚的所谓“民主力量”幷打击极端组织“伊斯兰国”；美军同时还在伊拉克驻扎了2500名士兵，负责保护当地的多处美军战略基地。

叙利亚和伊拉克两国已经多次要求美国从当地撤军。不过目前美军暂没有开始撤军的迹象。据《纽约时报》报道，9月20日，美国宣布将向伊拉克派遣2000名士兵替代当地驻军。五角大楼发言人声称，这项调动是“单位正常轮换的一部分”，美军将“继续支持打击‘伊斯兰国’行动的连贯性”。