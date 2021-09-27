韩国12至17岁儿童下个月开始可接种疫苗 年长者可施打追加剂

（早报讯）韩国周一（27日）说，随着该国将在10月底开始过渡至正常状态，12至17岁的儿童将可从下个月开始接种疫苗，当局也将为75岁及以上者提供追加剂。

自7月初以来，韩国一直在与第四波疫情斗争；在上周公共假期的推动下，感染人数首次超过了3000人。

韩国疾病控制和预防局（KDCA）的疫苗接种咨询委员会裁定，为儿童接种疫苗的好处多于风险。然而，韩国疾病控制和预防局局长在周一的新闻发布会上说，建议有健康孩子的父母，如没有潜在疾病的孩子，在做决定时要权衡相对利益。

12至17岁的儿童将可接种辉瑞疫苗，但咨询委员会和政府没有规定所有儿童都应接种疫苗。

韩国疾病控制和预防局局长说，辉瑞和莫德纳初始的追加剂将提供给免疫系统较弱或被认为是高风险的人--老年人、疗养院病人和工作人员。该国的目标是促进疫苗接种，并在10月底前让90%的60岁及以上者和80%的18至59岁者完成接种。

到目前为止，超过91%的60岁及以上者已经接种了至少一剂疫苗，18岁及以上者正在进行疫苗接种，其中86.3%的人已经打了第一针。在其5200万人口中，约有74.2%的人在星期天之前至少接种了一剂疫苗，超过45%的人已经完成接种。