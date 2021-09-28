世行：变种病毒疫情令东亚和太平洋地区经济放缓

（早报讯）世界银行说，德尔塔变种冠病病毒肆虐对东亚和太平洋地区的经济复苏构成阻碍，预计将减缓该地区的经济增长，并加剧不平现象。

路透社报道，根据世行的东亚与太平洋地区2021年秋季经济更新报告，东亚和太平洋国家的经济活动在第二季开始放缓，区内多数国家的增长预测都被下调。

世行表示，虽然中国的经济增长预测为8.5%，该地区其余国家预计仅将增长2.5%，比今年4月份的预测减少2个百分点。

世行东亚与太平洋地区副行长菲罗说：“东亚和太平洋发展中国家的经济复苏面临逆转。去年当世界其他地区深陷严峻疫情之际，东亚与太平洋地区却成功遏制疫情，今年的情况完全相反，导致本地区的经济展望下降。”

该报告估计，到了2022年上半年，该地区的大多数国家包括印度尼西亚和菲律宾将可为超过60%人口完成冠病疫苗接种。虽然这不会消除冠病疫情，但将会显著降低冠病死亡率，从而允许这些国家恢复经济活动。

世行首席经济师马图说：“加速疫苗接种和冠病检测以遏制疫情传播，可让一些正在苦苦挣扎的国家最快在2022年上半年恢复经济活动，并在2023年让它们的经济增长翻番。”

不过，他也表示，“从长远来看，唯有进行更深入的改革才能防止增长放缓和不平等加剧现象。”