（早报讯）英国发布首个国家太空战略，旨在将英国建成世界一流航天强国，推动该国航天产业发展。

新华社报道，英国政府周一（27日）说，这是英国第一个国家太空战略，其长期愿景是打造“世界上最具创新性和吸引力的太空经济体之一，让英国成为一个太空国家，引领前沿科技，保护和捍卫英国在太空的利益，利用太空科技解决国内和全球挑战”。

根据该战略，英国计划通过释放私人融资促进英国太空企业的创新和发展，通过前沿领域研究激励下一代并保持英国在空间科学和技术方面的竞争优势。

为实现上述目标，该战略强调了“四个关键支柱”，即释放英国太空领域的增长潜力；开展国际合作，成为“空间活动的首选国际伙伴”；通过太空任务合作和支持太空技术以应对全球挑战，把英国发展成一个“科技超级大国”；发展弹性空间能力和服务，确保关键基础设施受到一系列空间技术的保护。

该战略还为未来几年设定了优先重点发展领域，包括2022年从英国发射首枚火箭，在2030年成为小型商业卫星发射的欧洲领导者，利用空间技术应对气候变化等。

最近几年，英国开始着力推动太空领域发展。目前，英国太空产业产值每年超过164亿英镑，约占全球太空市场份额的6%。根据最新战略，英国计划在2030年将这一数字提高到10%。