韩军研判朝鲜发射一枚疑似近程导弹的飞行器

（早报讯）韩国联合参谋本部表示，韩军发现朝鲜在当地时间周二（28日）清晨6时40分左右，从慈江道一带向东部海域发射一枚疑似近程导弹的飞行器。

考虑到该飞行器的飞行距离不到200公里、飞行高度为朝方15日所射近程导弹（60千米）的一半左右，其与超大型多管火箭炮相似。但其具体参数和飞行距离、速度、高度等飞行特点与朝鲜曾发射的飞行器不同，可能是全新武器。

韩国联合参谋本部表示，韩美情报部门正在对此进行精密分析，韩美军方密切关注相关动向，并保持防卫戒备态势。

韩联社指出，这是朝方今年来第六次进行武力示威，距离上次从火车上发射近程弹道导弹有13天，距离朝鲜劳动党副部长金与正发表谈话提及韩朝首脑会谈和终战宣言可能性仅过三天。

据推测，鉴于金与正在谈话中要求韩方撤回将朝方射弹界定为挑衅行为的双重标准，朝鲜当天发射飞行器或旨在试探韩方反应。

韩国政府当天举行国家安全保障会议常任委员会紧急会议，对朝方在需要稳控韩半岛局势时发射飞行器表示遗憾。但委员会与韩军一致认为，朝鲜是否发射弹道导弹有待进一步分析。

韩国总统文在寅在会上指示有关部门综合分析朝方近期发表的谈话内容和导弹发射情况，制定应对方案。

美国印太司令部当天发表声明称，朝鲜发射导弹并不会立即对美国人员和领土以及同盟国构成威胁。