安华批评土著股权安全网 “没帮穷人脱困只让朋党更富”

（早报讯）马来西亚国会反对党领袖安华说，第12马来西亚计划下有关土著股权安全网的建议，只会让朋党得益，无法帮助穷人脱困。

星洲网报道，安华今天（9月28日）在国会参考第12马来西亚计划的辩论时说，根据过往的经验，只有家族企业和朋党受益而已，这是过时的举措，应该寻求新的解决方案。

他还说，近12%的公司股权由代理人持有，这是高层政治人物利用代理隐藏姓名的途径。

安华认为应该改善B40和基层人民的生活，而不是让富者更富，创造更多的土著富翁。

他也说，如有必要，应该推迟机场或东铁等大型项目并重新审查，不是在人们饥饿丶失业和缺乏优质教育的情况下进行。

柔佛麻坡区国会议员赛沙廸则认为这项措施根本对农民和渔民等需要帮助的基层人民毫无助益，就如“马来版的刘蝶广场”，很多商家已倒闭。

他也批评拿走非土著手中股权给土著是不公平的，特别是首相依斯迈沙比里提到非公民持有45.5%股权后更甚，考虑外国人多过马来西亚人，只因为非土著不是回教徒马来人。

此外，瓜拉雪兰莪州国会议员祖基菲里也说，其马来商界朋友普遍认为这项措施无济于事，反而会对土著企业产生不利影响。

“他们说，这是糟糕的政策，看起来是个好主意，但事实并非如此，如果目标是杀死土著企业，那么这是万无一失的方式。”