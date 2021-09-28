马国报告：第二家园参与者未呈良好行为证书 恐危及国安

（早报讯）马来西亚总稽查司报告指出，马来西亚“我的第二家园计划”（MM2H）没有要求参与者家属附上良好行为证书（LOGC），证明没有犯罪行为，这将对国家安全构成风险。

根据报告，由于缺乏综合数据和移民局出入境系统（MyIMMs）内部管控薄弱，第二家园计划的管理也被发现效率低下。

“审计后进一步发现，59名参与者携带的107名家属没有附上良好行为证书，因为没有规定说家属一定要提呈有关证书。同时，相关单位也没有规定其它方式来核实家属在原籍国有没有犯罪行为。”

无论如何，内政部秘书长旺阿末达兰8月11日宣布，第二家园计划将于今年10月重新启动，并制定10项新条件。这些条件包括所有申请人及家属须提呈良好行为证书。

另外，稽查报告发现不明确的规则或程序，使旅游、文化及艺术部和移民局难以有效监督和评估这项计划的成果。

“自MM2H计划于2002年启动以来，每月1万令吉最低固定收入要求从未被审查。申请者的健康状况与认证不相符也会带来传播危险传染疾病的风险。”

根据第二家园计划的条件，申请者可携带配偶，年龄21岁以下的未婚孩子及60岁以上的父母，但报告指出，由于规则不统一，参与者孩子即使超过21岁，也享有作为家属的资格。

“另一个弱点是当有参与者和其家属在马来西亚工作时，没有遵守MM2H计划的规定，并且由于缺乏监管，无法对公司或代理人的不当行为采取法律行动。”

报告说，总体而言，第二家园计划在2015至2019年9月期间的反应良好，参与人数有2万1292人，超过既定目标的1万7500人。

报告建议参与者使用数字智能卡，同时整合功能，如记录参与者的购房信息、居住和就业信息，以更有效地进行监控。